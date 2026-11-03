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Общество

В Рязанской области набирает обороты тренд на мультиджобинг

Анастасия Мериакри
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Новое исследование сервисов «Авито Работа» и «Авито Реклама», охватившее более 7 тысяч работающих россиян, выявило интересные тенденции на рынке труда в Рязанской области. Выяснилось, что стратегия совмещения нескольких видов деятельности становится всё более популярной среди местных специалистов.

По данным опроса, 60% работающих жителей региона считают наличие опыта в разных сферах сильным конкурентным преимуществом. 30% респондентов уверены, что многофункциональность и гибкость высоко ценятся работодателями. Еще 30% полагают, что умение решать разноплановые задачи помогает кандидату выделиться на фоне других соискателей. Лишь четверть опрошенных (25%) считает, что количество мест работы не имеет значения, если сотрудник качественно выполняет свои обязанности.

Несмотря на тренд на совмещение, почти половина (49%) жителей Рязанской области по-прежнему имеет только один источник дохода — основную работу. Однако 43% опрошенных задействованы более чем в одной сфере: 24% совмещают основную работу с одной подработкой, 12% имеют несколько дополнительных занятий, 7% практикуют несколько равнозначных видов деятельности без выделения одного основного.

Интересно, что моногамия в труде чаще встречается среди офисных и административных сотрудников, а также работников промышленных предприятий — в этих группах долю тех, у кого только одна работа, составляют по 10%.

Подходы к развитию карьеры у рязанцев разнообразны. Четверть специалистов (25%) выбирает классический вертикальный рост в рамках одной профессии. Столько же (24%) предпочитает осваивать смежные специальности внутри своей сферы. Горизонтальный рост как узкопрофильный эксперт выбирают 20% опрошенных, а 15% развиваются параллельно в нескольких разных профессиях.

Те, кто совмещает работы, называют главными причинами такого решения:

  • Увеличение совокупного дохода (50%);
  • Возможность попробовать новые сферы без увольнения с основного места (32%);
  • Развитие новых навыков и компетенций (29%).

Также 22% отметили важность расширения профессионального портфолио, а 18% — расширение круга деловых контактов.

Исследование также показало высокую эффективность онлайн-продвижения вакансий. 68% респондентов признали, что интернет-реклама влияет на их решение рассмотреть предложение о дополнительной работе. Для 13% это один из главных факторов, а 26% учитывают рекламные объявления при принятии окончательного решения.

Среди площадок, где пользователи чаще всего видят релевантные предложения, лидируют сайты электронной коммерции (43%), поисковые системы (32%) и профессиональные сообщества (22%). Все большую популярность набирают видеоплатформы (20%) и сервисы коротких видео (16%).

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