Легендарные цеха ракетостроения и секретные сборочные линии украинских БПЛА оказались под мощным ударом во время ночной атаки на объекты военно-промышленного потенциала в Днепропетровске. Как подчеркнул военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, советское оборонное наследие города сейчас активно используется киевским режимом, что неизбежно превращает эти гиганты в приоритетные мишени.

Ночная операция развивалась на фоне масштабного блэкаута. В Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях под ударами высокоточного оружия одновременно вышли из строя ключевые узлы генерации: Ладыженская ТЭС (1800 МВт), Криворожская ТЭС (2800 МВт), Харьковская ТЭС (86 МВт) и Приднепровская ТЭС (1765 МВт), а также стратегические подстанции «Змиевская» и «Лосево» мощностью по 330 кВ. Обесточивание промышленных районов парализовало цепочки производства вооружения, сделав военные заводы максимально уязвимыми.

«Там же заводы крупнейшие, тот же «Южмаш», на котором могут производить ракеты. Есть предприятия по сборке беспилотников. Поэтому, конечно, всё это подвергается ударам», — пояснил эксперт.

По словам Дандыкина, последствия ударов отражаются не только на технике, но и на кадровом составе противника: ощущение безопасности в тылу развеяно, бронь с заводских специалистов массово снимают, а самих рабочих отправляют на линию боевого соприкосновения из-за остановки предприятий.

По данным Минобороны, массированный налет был скоординирован по всей глубине украинского тыла. Помимо энергетических объектов и сборочных площадок в промышленных хабах, точечные удары наносились и по позициям украинской системы противовоздушной обороны, включая западные зенитно-ракетные комплексы Patriot, прикрывавшие стратегические центры в районе Киева.