В Рязани за месяц выявили 50 случаев превышения нормы вредных веществ в воздухе

Министерство природопользования Рязанской области подвело итоги контроля качества атмосферного воздуха за октябрь 2026 года. Специалисты ведомства провели масштабную работу, включающую как автоматический сбор данных, так и выездные проверки по обращениям граждан.

Основной объем измерений — более 7 тысяч — был выполнен тремя стационарными постами мониторинга, расположенными в микрорайонах Канищево, Дашково-Песочня и в районе Рязанского кремля. Оборудование работает в круглосуточном автоматическом режиме, обеспечивая непрерывный контроль ситуации.

Всего было проведено 7 083 измерения. Из них на долю стационарных постов пришлось 6 696 замеров.

Анализ данных показал, что в подавляющем большинстве случаев качество воздуха соответствовало санитарным нормам. Превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ были зафиксированы лишь в 50 случаях, что составляет всего 0,75% от общего числа измерений на стационарных постах.

Основные вещества, концентрации которых выходили за установленные рамки: сероводород, этилбензол, оксид азота. Наибольшее отклонение от нормы было зафиксировано по сероводороду, его максимальная концентрация превысила допустимый уровень в 2,99 раза.

Помимо автоматического мониторинга, мобильные экологические лаборатории совершили 30 целевых выездов по обращениям жителей региона. В ходе этих рейдов было проведено еще 387 дополнительных измерений.

По результатам всех выездных проверок, включая два специальных выезда в микрорайон Дашково-Песочня (где было сделано 26 замеров), превышений допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.

Результаты мониторинга направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, Управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию города Рязани.