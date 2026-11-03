Куда пойти в праздничный выходной 4 ноября в Рязани: от музеев до концертов

4 ноября, в День народного единства, учреждения культуры Рязанской области приглашают жителей и гостей региона на серию тематических мероприятий. Концерты, выставки и творческие встречи пройдут на главных сценах города, причем многие из них доступны для посещения по федеральной программе «Пушкинская карта».

Центральным событием станет концертная программа «Песня не знает границ» (6+) в Рязанской областной филармонии в 17:00. Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова исполнит любимые русские народные песни, произведения на стихи Сергея Есенина и композиции с элементами местного фольклора.

В Рязанском музыкальном театре в рамках проекта «Концертная среда» в 18:00 состоится вечер «Песня, ставшая судьбой» (6+), посвященный 130-летию со дня рождения знаменитого композитора, уроженца Скопина Анатолия Новикова. Зрители услышат бессмертные хиты мастера, такие как «Эх, дороги», «Смуглянка» и «Вася-Василек».

Праздничный концерт также пройдет на сцене Рязанского Дворца культуры и искусства в 17:00 (0+). В программе выступят солисты дворца, коллектив Академии ФСИН России «Мы вместе» и образцовый ансамбль «Мед». Артисты представят музыкальные и хореографические номера, прославляющие любовь к Родине и богатство российских традиций.

Для тех, кто предпочитает сочетание музыки и познавательных программ, свои двери откроют музеи. В Областном художественном музее им. И.П. Пожалостина пройдет концерт «Мы вместе – мы едины» (0+) в 11:00 и 16:00, в 13:00 состоится тематическая экскурсия «По страницам российской истории» (0+). Через произведения искусства участники смогут узнать больше о биографиях выдающихся отечественных деятелей.

В 14:00 в мемориальном комплексе «Музей‑усадьба И.П. Павлова» состоится концерт «Единство народов России» (6+). Гостей ждет чтение патриотических стихов, исполнение песен и традиционное угощение, создающее атмосферу душевного общения.

4 ноября Государственный музей-заповедник С.А. Есенина присоединится к акции «Ночь искусств». С 16:00 до 20:00 вход на территорию и в экспозиции музея-заповедника будет бесплатным.

К вечеру оживёт усадьба последней константиновской помещицы. В мистической атмосфере ночного парка с 16:00 до 20:00 будет звучать аудиоспектакль «Анна Снегина» (12+), где зрители станут свидетелями диалога между Сергеем Есениным и Лидией Кашиной, ставшей прообразом главной героини поэмы.

На территории усадьбы откроется «ночная оранжерея» (0+), где под светом гирлянд и фонарей пройдёт концерт камерной музыки с исполнением старинных мелодий и романсов. Здесь же состоится мастер-класс по ботаник-арту. Начало в 15:00, 16:30 и 18:00.

В Константиновской школе с 13:00 до 16:00 посетители смогут написать поэтическую строку С.А. Есенина пером и чернилами в рамках проекта «Подпись музейной открытки» (12+). С 16:00 до 19:00 здесь же пройдёт мастер-класс «Константиновская свирель» (0+), на котором участники под руководством мастера создадут свирель и попробуют исполнить народную мелодию.

В 16:00 и 18:00 в Культурном центре состоятся сеансы старинного немого кино «Синема-поэзия» (6+), позволяющие познакомиться с кинокультурой начала XX века.

Иммерсивные прогулки «Формула Константинова» (12+), проводимые в наушниках, позволят гостям ощутить атмосферу прошлого, переживая историю двух молодых людей, посетивших Константиново летом 1925 года. Сеансы аудиопроменада начнутся в 12:00 и 14:00.

Авторская экскурсия «Константиновские наличники» (6+) даст возможность расшифровать послания на окнах, узнать, кто жил в том или ином доме, и понять, чем наличник дома Есенина отличался от других. Экскурсия состоится в 13:00 и 15:00.

Параллельно гости смогут отправиться на экскурсию по экологической тропе «Константиновское подгорье» (0+), которая перенесёт их в мир есенинских пейзажей и воспоминаний о детстве поэта. Начало экскурсии в 13:00.

Музейная программа «Волшебный свет игры» (6+) в Доме священника И.Я. Смирнова расскажет о «туманных картинах» и познакомит с прародителем современного проектора. Программа пройдёт в 15:00 и 16:00.

В 17:30 и 18:30 состоится экскурсия с фонариками «В ночное с Сергеем Есениным» (6+), погружающая в таинственную атмосферу жизни и творчества поэта.

Музейная программа «Чай в Константинове» (0+) познакомит посетителей с традициями русского чаепития, историей напитка на Руси и секретами местного обычая «пить чай всклинок». Программа начнётся в 18:00.

Вечер продолжится выступлениями песенного ансамбля «Радуница» (6+) в Чайной. Короткие двадцатиминутные концерты пройдут в 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00. Насладитесь живой музыкой и вкусными угощениями.