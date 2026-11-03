В Рязанском филиале НЦ «Россия» стартовала Школа юного экскурсовода

Национальный центр «Россия» реализует проект «Школа юного экскурсовода», направленный на раннюю профориентацию подростков. В этом году к инициативе, объединяющей более ста участников из разных уголков страны, присоединились школьники Рязанской области.

Программа разработана для формирования серьезных профессиональных компетенций. Участники школы получат глубокие знания в сфере экскурсионной деятельности, научатся грамотно работать с исторической информацией и, что немаловажно, освоят навыки уверенного публичного выступления.

Открытие рязанского потока прошло в торжественной обстановке в стенах филиала Национального центра «Россия». Юные участники прошли символическое посвящение в экскурсионное дело. С приветственным словом выступили генеральный директор АНО «Агентство развития туризма Рязанской области» Никита Кузьмин, директор Рязанского исторического музея Олег Робинов, проректор по молодежной политике и воспитательной работе РГУ имени С.А. Есенина Татьяна Косачева, директор Государственного музея-заповедника С.А. Есенина Вячеслав Журавлев, руководитель экскурсионно-просветительского центра Рязанской епархии отец Нафанаил.

Праздничная церемония сопровождалась концертом творческих коллективов области и обзорной экскурсией по постоянной экспозиции филиала «Душа Рязани – сердце России». Именно эта площадка станет финальным испытанием для учащихся: после завершения курса обучения юные экскурсоводы проведут здесь свои первые самостоятельные туры, применив на практике полученные знания и навыки общения с аудиторией.