В Рязани появилась аллея из грецких орехов в честь погибшего Владимира Хоминца

В микрорайоне Канищево Рязани 31 октября появилась аллея из грецких орехов. Представители медицинского сообщества региона, сотрудники Росздравнадзора, фонда ОМС и аппарата министерства здравоохранения Рязанской области совместно посадили аллею в память о своем коллеге — заместителе министра здравоохранения Рязанской области Владимире Хоминце, трагически погибшем в автокатастрофе 20 октября.

Для создания мемориальной зоны был выбран грецкий орех. Как отметила депутат Рязанской городской Думы Галина Трушина, этот выбор не случаен.

«Грецкий орех — дерево особенное: крепкое, долговечное, дающее пользу многим поколениям. Именно таким был и сам Владимир Владимирович — надёжной опорой для системы здравоохранения, человеком, который думал о будущем и делал всё, чтобы здоровье жителей региона становилось крепче», — пояснила парламентарий.

Всего было высажено 21 дерево. По задумке организаторов, каждый саженец символизирует обещание продолжать дело погибшего руководителя: заботиться о людях, думать о перспективах развития отрасли и делать город лучше. За молодыми деревьями будут ухаживать специалисты, чтобы они прижились и со временем стали полноценной частью зеленого ландшафта района.

Владимир Хоминец работал в региональном министерстве здравоохранения с 2017 года. Коллеги характеризовали его как ответственного и принципиального руководителя, который участвовал в решении ключевых задач отрасли, напрямую влияющих на благополучие рязанцев.

Трагедия произошла 20 октября на территории Рязанской области. Автомобиль Audi Q7, за рулем которого находился Владимир Хоминец, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Sitrak. В результате сильного удара обе машины загорелись, и спасти водителя не удалось.