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Общество

Оплачивать ЖКУ за родителей теперь можно через приложение «Госуслуги Дом»

Анастасия Мериакри
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Приложение «Госуслуги Дом» на базе Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) стало удобным инструментом для жителей Рязанской области. Оно позволяет решать большинство вопросов, связанных с жилищно-коммунальными услугами, не выходя из дома.

Жители области через приложение могут оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги, передавать показания счетчиков воды, электроэнергии и газа, сообщать о проблемах с содержанием общего имущества, участвовать в онлайн-собраниях собственников многоквартирных домов.

Одной из самых популярных функций стала возможность предоставления гостевого доступа. Эта опция позволяет собственнику квартиры дать другому человеку, например, взрослому ребенку, родственнику, арендатору или доверенному лицу, право управлять его недвижимостью.

Это особенно важно для помощи пожилым людям, которым сложно пользоваться цифровыми сервисами. Дети или внуки могут удаленно оплачивать коммунальные счета и следить за своевременностью платежей, даже находясь в другом городе.

Собственник жилья сам решает, кому и на какой срок предоставить доступ. Главное условие: «гость» должен иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». После активации доступа доверенное лицо получает возможность: передавать показания счетчиков, оплачивать квитанции ЖКХ, подавать заявки в управляющую компанию, участвовать в официальном домовом чате в мессенджере «МАКС» для быстрого решения вопросов, касающихся всего дома.

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