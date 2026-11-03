МЧС предупреждает о тумане в Рязанской области утром 4 ноября

Главное управление МЧС России по Рязанской области выпустило экстренное предупреждение для жителей региона из-за ухудшения погодных условий в праздничный день. По данным синоптиков, 4 ноября ночью и утром ожидается густой туман.

Неблагоприятные погодные условия могут возникнуть местами по всей области. В промежуток с ночи до утра 4 ноября видимость на дорогах снизится до 200–800 метров, что может создать опасные ситуации.

МЧС рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и соблюдать меры предосторожности. Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону: 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.