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Новости России

«КП»: в реестр террористов внесли 14-летнего подростка из Петербурга

Никита Рязанцев
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Подросток из Петербурга, которого обвиняют в поджоге топливораздаточной колонки (ТРК)  в Шушарах, стал самым молодым фигурантом реестра террористов и экстремистов Росфинмониторинга, пишет «КП».

По данным издания, в июле ему исполнилось 14 лет.

«Рядом с его именем в списке стоит звездочка, которой ведомство помечает тех, кто подозревается или обвиняется по «террористической» статье», — говорится в публикации.

Сама причина внесения в реестр не указана.

По версии следствия, 20 августа юноша поджег ТРК на Московском шоссе в Шушарах. Вскоре ему предъявили обвинение. Подросток признал вину, его отправили под домашний арест.

Окончательное решение суда пока не было озвучено. Фигуранту дела грозит от десяти до пятнадцати лет колонии.

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