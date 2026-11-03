«КП»: в реестр террористов внесли 14-летнего подростка из Петербурга

Подросток из Петербурга, которого обвиняют в поджоге топливораздаточной колонки (ТРК) в Шушарах, стал самым молодым фигурантом реестра террористов и экстремистов Росфинмониторинга, пишет «КП».

По данным издания, в июле ему исполнилось 14 лет.

«Рядом с его именем в списке стоит звездочка, которой ведомство помечает тех, кто подозревается или обвиняется по «террористической» статье», — говорится в публикации.

Сама причина внесения в реестр не указана.

По версии следствия, 20 августа юноша поджег ТРК на Московском шоссе в Шушарах. Вскоре ему предъявили обвинение. Подросток признал вину, его отправили под домашний арест.

Окончательное решение суда пока не было озвучено. Фигуранту дела грозит от десяти до пятнадцати лет колонии.