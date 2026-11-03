SHOT: убийцей школьника в ТЦ в Приморье оказался учитель истории

Напавшим на подростков возле кинотеатра в торговом центре в городе Большой Камень оказался 42-летний учитель истории, пишет SHOT.

По предварительной версии, мужчина подошел к толпе школьников, после чего напал с ножом на одного из них.

«Преподаватель ударил одиннадцатиклассника прямо в сердце. На помощь ему сразу же бросились друзья, но спасти школьника не получилось», — говорится в публикации.

По словам некоторых местных жителей, нападавший направился к торговой точке, где, как они утверждают, его жена трудилась кассиром, и там он напал на подростка. Погибший мальчик был из многодетной семьи.

Возбуждено уголовное дело, нападавшего задержали. Как пишет SHOT, он работал учителем истории в местном лицее, а также в учебном центре по гражданской обороне.