Малыш отравился моющим средством, оставшемся на ложке в кафе во Владимире

Годовалый ребенок отравился моющим средством, которое, предположительно, попало на столовый прибор в одном из кафе во Владимире, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, семья недавно обедала в заведении, расположенном на Суздальском проспекте.

«Мать ребенка обратила внимание на горький привкус и налет на ложке», — говорится в публикации.

В итоге после посещения кафе малыша доставили в больницу с химическим ожогом полости рта и глотки.

Сотрудники заведения предположили, что со столового прибора могли недостаточно тщательно смыть моющее средство. О последствиях для кафе пока не сообщалось.