Политтехнолог объяснила появление фиолетовой папки на столе Путина

Фиолетовая папка на столе президента России Владимира Путина во время совещания по межнациональным отношениям могла содержать документы, требующие особого внимания. Такую версию высказала политтехнолог Наталья Елисеева в беседе с «Абзацем».

По ее словам, необычный цвет папки мог помочь выделить важные материалы среди остальных документов. При этом эксперт не исключила и более простого объяснения.

Елисеева отметила, что фиолетовый оттенок редко используют для оформления деловой документации, поэтому он сразу бросается в глаза. Однако выбор цвета мог быть связан с доступностью канцелярских товаров при государственных закупках.

Фиолетовую папку на рабочем столе Путина во время совещания заметил журналист Александр Юнашев. Он обратил внимание, что раньше видел у главы государства зеленые, синие и красные папки, но с таким оттенком столкнулся впервые.

«Видел у президента зеленые папки, видел синие, видел красные (секретные), а вот фиолетовую – впервые», – написал Юнашев в своем Telegram-канале.

Журналисты отметили, что цвет папки совпадал с оттенком пиджака вице-премьера Татьяны Голиковой, присутствовавшей на совещании.

Содержимое документов, которые находились в папке, не раскрывается. Неизвестно и то, действительно ли ее цвет связан с важностью материалов.