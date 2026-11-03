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Политика

Политтехнолог объяснила появление фиолетовой папки на столе Путина

Алексей Самохин
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Фиолетовая папка на столе президента России Владимира Путина во время совещания по межнациональным отношениям могла содержать документы, требующие особого внимания. Такую версию высказала политтехнолог Наталья Елисеева в беседе с «Абзацем».

По ее словам, необычный цвет папки мог помочь выделить важные материалы среди остальных документов. При этом эксперт не исключила и более простого объяснения.

Елисеева отметила, что фиолетовый оттенок редко используют для оформления деловой документации, поэтому он сразу бросается в глаза. Однако выбор цвета мог быть связан с доступностью канцелярских товаров при государственных закупках.

Фиолетовую папку на рабочем столе Путина во время совещания заметил журналист Александр Юнашев. Он обратил внимание, что раньше видел у главы государства зеленые, синие и красные папки, но с таким оттенком столкнулся впервые.

«Видел у президента зеленые папки, видел синие, видел красные (секретные), а вот фиолетовую – впервые», – написал Юнашев в своем Telegram-канале.

Журналисты отметили, что цвет папки совпадал с оттенком пиджака вице-премьера Татьяны Голиковой, присутствовавшей на совещании.

Содержимое документов, которые находились в папке, не раскрывается. Неизвестно и то, действительно ли ее цвет связан с важностью материалов.

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