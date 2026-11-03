Мясников успокоил россиянок из-за статистики по раку шейки матки

Несмотря на неутешительные глобальные прогнозы, в России эффективно борются с раком шейки матки на ранних этапах, заявил в беседе с НСН врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранее сообщалось, что международный проект Global Burden of Disease прогнозирует увеличение количества смертей от этого заболевания на 39% к 2050 году. Однако собеседник издания призвал не переносить эту оценку на нашу страну.

«Я категорически не согласен с утверждением, что это один из самых трудноизлечимых видов рака. Наоборот! При ранней диагностике он весьма успешно лечится», — отметил Мясников.

По его словам, в России ежегодно выявляют около 16 тысяч случаев этого заболевания. Примерно две трети пациенток получают диагноз на первой-второй стадии. Почти все случаи связаны с вирусом папилломы человека, ВПЧ, и прежде всего с его высокоонкогенными типами 16 и 18.

«Вирус передается преимущественно половым путем и чрезвычайно распространен. Большинство людей встречаются с ним в течение жизни. Но это совершенно не означает, что каждый инфицированный заболеет раком», — подчеркнул доктор.

Он пояснил, что иммунная система большинства людей успешно борется с инфекцией. Однако, если вирус остается в организме на длительное время, он может вызывать постепенные изменения в клетках шейки матки. От момента заражения до развития рака обычно проходит много лет, а иногда и десятилетия.

Мясников добавил, что в России уже есть эффективная вакцина, доступные методы выявления предраковых изменений и достаточно эффективное лечение болезни на ранних стадиях.