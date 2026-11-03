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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
Происшествия

Плата за спасение: в Рязанской области рыбак украл 650 тысяч у тонувшей женщины

Анастасия Мериакри
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Сотрудники отдела МВД России «Рыбновский» задержали подозреваемого в краже, которая произошла при весьма циничных обстоятельствах. 47-летний житель села Ходынино, спасший тонущую женщину, воспользовался её беспомощным состоянием и похитил у неё крупную сумму денег.

35-летняя женщина отправилась к банкомату, взяв с собой 650 тысяч рублей. По пути она решила отдохнуть на берегу местного пруда, где встретила знакомого мужчину с пятилетней дочерью.

Во время прогулки пострадавшая оступилась и упала в воду. Мужчина бросился ей на помощь, вытащил на берег и вызвал скорую помощь. Медики госпитализировали женщину в тяжёлом состоянии. Рюкзак с деньгами и личными вещами остался на берегу.

Через несколько дней женщину выписали из больницы. Сосед вернул ей рюкзак, сказав, что его передал спаситель. Однако при проверке оказалось, что деньги исчезли, а с территории усадьбы заявительницы пропала металлическая коптильня.

Женщина обратилась в полицию. Оперативники сразу заподозрили неладное и начали проверку. Выяснилось, что 47-летний мужчина в последние дни тратил крупные суммы и активно гасил долги. Во дворе его дома была найдена пропавшая коптильня.

На допросе мужчина признался в содеянном. Он заявил, что изначально планировал вернуть рюкзак хозяйке, но в больнице узнал о её критическом состоянии. Возвращаясь домой, он заглянул в сумку, увидел деньги и решил, что женщина либо не выживет, либо не вспомнит о своих сбережениях после травмы головы. Он забрал деньги, прихватив понравившуюся коптильню, а пустой рюкзак отдал соседу.

Ранее судимый мужчина был арестован. Против него возбуждено уголовное дело по статьям 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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