В Рязани до 2027 года заменят тепломагистраль от Новорязанской ТЭЦ до улицы Черновицкой

Министерство ТЭК и ЖКХ Рязанской области сообщило о ходе реализации одного из самых крупных инфраструктурных проектов последних лет. До конца 2027 года в регионе планируется полностью заменить участок тепломагистрали, соединяющий Новорязанскую ТЭЦ с улицей Черновицкой. Модернизация затронет центральные районы города и микрорайон Горроща, обеспечив жителям более надежное и качественное теплоснабжение.

Необходимость замены продиктована критическим состоянием существующих сетей. Действующая теплотрасса была построена еще в 1950-х годах и за десятилетия эксплуатации выработала свой ресурс, став источником частых аварий и потерь тепла. На смену подземным коммуникациям прошлого века приходит новая современная надземная магистраль, спроектированная с учетом современных стандартов надежности.

Строительство первой очереди тепломагистрали от Ново-Рязанской ТЭЦ до ПНС‑1 ведется согласно утвержденному плану. В настоящее время подрядчик работает на втором этапе проекта. Активно ведется подготовка траншей для фундаментов опор. Уже смонтировано почти половина необходимых железобетонных конструкций, включая фундаменты, стойки и траверсы. Параллельно осуществляется монтаж трубопровода диаметром 1000 мм и покраска установленных участков для защиты от коррозии.

Общая стоимость масштабного проекта превышает 1,4 миллиарда рублей. Значительную часть средств — 928 миллионов рублей — регион получил за счет инфраструктурного кредита. Распределение субсидий было утверждено на заседании конкурсной комиссии под руководством регионального министерства ТЭК и ЖКХ, которое выступает главным распорядителем бюджетных средств по данному мероприятию.