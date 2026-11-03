Многодетные семьи Рязанской области будут получать удостоверения без заявлений

Правительство Рязанской области утвердило важные изменения в законодательстве, направленные на упрощение получения социальных услуг. На заседании правительства 3 ноября было принято решение о переходе на беззаявительный порядок выдачи удостоверений многодетным семьям.

Как пояснил министр труда и социальной защиты населения региона Андрей Кричинский, новый формат оказания государственных услуг позволит сократить время процедуры в четыре раза. Теперь родителям не придется собирать пакеты документов и писать заявления — система будет формировать удостоверение автоматически на основе данных из реестров.

Кроме того, на заседании были озвучены новые меры поддержки для семей участников мобильных огневых групп. Теперь их дети будут получать новогодние подарки.