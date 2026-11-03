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Общество

Средняя продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет к 2030 году

Анастасия Мериакри
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Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников определил ключевые направления демографической и социальной политики на ближайшие годы. На международной неделе «Народы России» он подчеркнул, что сохранение народа и развитие человеческого потенциала остаются главными приоритетами государственной стратегии, сообщает ТАСС.

Представитель Совбеза отметил, что стратегической задачей является обеспечение стабильного естественного прироста населения, улучшение здоровья граждан и повышение уровня жизни в целом. Важное внимание уделяется не только продолжительности жизни, но и её качеству — концепции «здорового образа жизни».

Александр Масленников озвучил конкретные показатели, которые должны быть достигнуты в сфере здравоохранения к 2030 и 2036 годам. Ожидаемая продолжительность жизни россиян к 2030 году должна составить 78 лет, а к 2036 году — 81 год.

«В отношении проявления здоровья — ожидаемая продолжительность жизни должна составить 78 лет к 2030 году и 81 год к 2036. И при этом отдельный фокус именно на здоровую жизнь», — пояснил заместитель секретаря СБ РФ в ходе сессии «Народосбережение как национальный приоритет: координация, ресурсы, результаты».

Кроме медицинских показателей, важной составляющей стратегии остаётся социально-экономическое благополучие граждан. Одной из целей является значительное снижение уровня бедности и социального неравенства.

Масленников отметил, что уже достигнуты промежуточные успехи в этой области. Текущий уровень бедности составляет менее 7%, что соответствует целевому показателю на 2030 год. Однако правительство ставит более амбициозные задачи: к 2036 году планируется снизить уровень бедности до менее 5%.

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