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Транспорт и дороги

Стоимость техосмотра в Рязанской области вырастет с 1 января 2027 года

Анастасия Мериакри
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Правительство Рязанской области подготовило проект постановления, согласно которому с 1 января 2027 года в регионе изменятся предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств. Корректировка цен связана с необходимостью учета накопленного уровня инфляции.

Расчет новых тарифов проводился методом индексации. К действующим в 2026 году значениям был применен индекс потребительских цен на товары и услуги по России за 2025 год, который составил 105,60%. Это означает, что стоимость услуги вырастет пропорционально общей экономической ситуации в стране.

Согласно документу, стоимость процедуры увеличится для всех категорий транспорта:

  • Легковые автомобили: цена составит 1269 рублей (рост на 67,3 рубля).
  • Мотоциклы и мопеды: осмотр обойдется в 447 рублей (+23,7 рубля).
  • Грузовики массой до 3,5 тонн: тариф установлен на уровне 1389 рублей (+73,6 рубля).

Для коммерческого и специального транспорта ставки также повысились:

  • Автобусы массой до 5 тонн — 2173 рубля (+115,2 рубля).
  • Автобусы массой свыше 5 тонн — 2625 рублей (+139,2 рубля).
  • Грузовики от 3,5 до 12 тонн — 2531 рубль (+134,2 рубля).
  • Грузовики свыше 12 тонн — 2733 рубля (+144,9 рубля).
  • Городской наземный электрический транспорт (троллейбусы, трамваи) — 1236 рублей (+65,5 рубля).

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