Стоимость техосмотра в Рязанской области вырастет с 1 января 2027 года

Правительство Рязанской области подготовило проект постановления, согласно которому с 1 января 2027 года в регионе изменятся предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств. Корректировка цен связана с необходимостью учета накопленного уровня инфляции.
Расчет новых тарифов проводился методом индексации. К действующим в 2026 году значениям был применен индекс потребительских цен на товары и услуги по России за 2025 год, который составил 105,60%. Это означает, что стоимость услуги вырастет пропорционально общей экономической ситуации в стране.
Согласно документу, стоимость процедуры увеличится для всех категорий транспорта:
- Легковые автомобили: цена составит 1269 рублей (рост на 67,3 рубля).
- Мотоциклы и мопеды: осмотр обойдется в 447 рублей (+23,7 рубля).
- Грузовики массой до 3,5 тонн: тариф установлен на уровне 1389 рублей (+73,6 рубля).
Для коммерческого и специального транспорта ставки также повысились:
- Автобусы массой до 5 тонн — 2173 рубля (+115,2 рубля).
- Автобусы массой свыше 5 тонн — 2625 рублей (+139,2 рубля).
- Грузовики от 3,5 до 12 тонн — 2531 рубль (+134,2 рубля).
- Грузовики свыше 12 тонн — 2733 рубля (+144,9 рубля).
- Городской наземный электрический транспорт (троллейбусы, трамваи) — 1236 рублей (+65,5 рубля).