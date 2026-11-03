Стоимость техосмотра в Рязанской области вырастет с 1 января 2027 года

Правительство Рязанской области подготовило проект постановления, согласно которому с 1 января 2027 года в регионе изменятся предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств. Корректировка цен связана с необходимостью учета накопленного уровня инфляции.

Расчет новых тарифов проводился методом индексации. К действующим в 2026 году значениям был применен индекс потребительских цен на товары и услуги по России за 2025 год, который составил 105,60%. Это означает, что стоимость услуги вырастет пропорционально общей экономической ситуации в стране.

Согласно документу, стоимость процедуры увеличится для всех категорий транспорта:

Легковые автомобили: цена составит 1269 рублей (рост на 67,3 рубля).

Мотоциклы и мопеды: осмотр обойдется в 447 рублей (+23,7 рубля).

Грузовики массой до 3,5 тонн: тариф установлен на уровне 1389 рублей (+73,6 рубля).

Для коммерческого и специального транспорта ставки также повысились: