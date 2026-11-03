В Рязани пошел первый снег

Вечером 3 ноября в Рязани выпал первый снег. В социальных сетях горожане активно делятся фотографиями и видео, на которых запечатлены снежинки, кружащие по улицам города.

Ранее жители поселка Варские, расположенного в Рязанской области, заметили первые признаки зимы и тоже опубликовали снимки с падающим снегом. Теперь же снегопад охватил и областной центр, подарив праздничное настроение многим жителям в преддверии Дня народного единства.

По мнению специалистов, предстоящая зима в России, вероятно, будет мягкой и малоснежной. Причиной этому может стать глобальное потепление: температурные аномалии в районе Тихого океана могут повлиять на погодные условия в нашей стране, превращая снегопады в кратковременные осадки, которые быстро тают. Однако существуют и другие предположения.