Беспилотная опасность в Рязанской области длится более 8 часов

В Рязанской области с вечера вторника, 3 ноября, действует режим «беспилотной опасности». По состоянию на утро 4 ноября, угроза сохраняется уже более 8 часов.

Режим был введен 3 ноября в 23:17. В течение ночи и утра оперативные службы регулярно направляли дополнительные предупреждения, напоминая о важности соблюдения мер безопасности. Обновления поступали в 01:20, 03:41, 05:23, 07:25.

Несмотря на длительное действие опасности, официальных данных о применении ПВО или падении беспилотников на территории области пока нет. Информация о сбитых дронах отсутствует.

В связи с сохранением угрозы гражданам рекомендуется: не выходить из дома без необходимости, избегать открытых пространств, не подходить к окнам.