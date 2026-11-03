Врач назвал главные причины утренних головных болей

Утренние головные боли могут быть связаны с нехваткой жидкости, особенно после активной физической нагрузки, жары или употребления алкоголя. Однако врачи предупреждают, что регулярное появление этого симптома может указывать на более серьёзные проблемы, и простой стакан воды не всегда помогает. О причинах таких болей в интервью RT рассказал Алексей Маматов, врач восстановительной медицины, невролог и основатель Академии системного здоровья.

Недостаток воды в организме может вызывать головные боли, сопровождающиеся слабостью, головокружением и сухостью во рту. Но ставить диагноз «обезвоживание» только на основе этого симптома неверно. Человеческий организм — это сложная система, и головная боль может быть признаком более глубоких нарушений.

Если головные боли возникают практически каждое утро, необходимо искать другие возможные причины. Среди них невролог выделяет:

Проблемы со сном: недостаточное количество часов отдыха или его прерывистость.

Мышечное напряжение: зажимы в шее и плечах, возникающие в течение дня.

Мигрень: хроническое неврологическое заболевание.

Злоупотребление обезболивающими: это может привести к так называемой «рикошетной» головной боли.

Употребление алкоголя: даже в небольших количествах он может нарушать фазы сна.

Особое внимание врач обращает на тех, кто громко храпит и просыпается разбитым, испытывая дневную сонливость. Это может свидетельствовать о кратковременных остановках дыхания во сне, что требует обязательного медицинского вмешательства.

Алексей Маматов рекомендует рассматривать здоровье комплексно. Качество сна, питьевой режим, питание и уровень стресса оказывают взаимное влияние на самочувствие.

«Системный подход — это не попытка объяснить всё одной причиной, а поиск конкретных факторов, которые действительно имеют отношение к жалобам», — отмечает эксперт.

Доктор напоминает, что регулярные утренние головные боли, мешающие повседневной жизни, необходимо обсудить с врачом. А следующие симптомы требуют немедленного вызова скорой помощи: внезапная сильная головная боль, слабость или онемение в конечностях, нарушение речи, спутанность сознания.

Чтобы поддерживать хорошее самочувствие, Алексей Маматов советует соблюдать простые правила: регулярно пить воду, ориентируясь на чувство жажды, не пропускать приёмы пищи и ложиться спать в одно и то же время. Эти меры помогут организму функционировать эффективно и снизят риск появления неприятных симптомов.