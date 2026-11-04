Изображение от Freepik
Новости России

Склад Ozon в Адыгее загорелся после атаки беспилотников ВСУ, персонал эвакуировали

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В ночь на среду, 4 ноября, в Республике Адыгея беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры. Основной целью стал логистический центр маркетплейса Ozon, расположенный в Адыгейске, где после попадания дрона начался сильный пожар.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что на складе Ozon произошло возгорание, для ликвидации которого были задействованы силы МЧС и спасательные службы. Весь персонал центра был эвакуирован, пострадавших и погибших нет. На месте работают правоохранительные органы и представители различных ведомств.

Атака также затронула частный сектор. В хуторе Петров Теучежского района обломки упавшего дрона повредили газовую трубу и окна одного из жилых домов. Коммунальные службы быстро устранили утечку газа, пострадавших удалось избежать. В окрестностях аула Тахтамукай также были обнаружены фрагменты БПЛА, но разрушений и пострадавших там не зафиксировано.

Пресс-служба Ozon подтвердила инцидент через мессенджер «Макс» и сообщила о временных ограничениях в работе склада. Компания приостановила прием новых поставок и перенаправила товары, которые уже находятся в пути, на другие распределительные центры. Товары, находившиеся на поврежденном складе, временно скрыты из выдачи на сайте. Заказы, которые невозможно собрать и отправить с других складов компании, будут отменены с возвратом средств.

Атака на склад в Адыгее является частью серии инцидентов, негативно сказавшихся на финансовом состоянии компании. По официальным данным Ozon, только в третьем квартале 2026 года убытки от атак беспилотников на логистические объекты превысили 30 миллиардов рублей.

«В связи с инцидентами в 3 кв. 2026 г. группа отразила оценочные резервы по убыткам в общей сумме 30,1 млрд рублей», — говорится в публикации.

Эта сумма включает оценочные резервы по ущербу товарам и убытки от выбытия и обесценения оборудования. Всего за период с июля по октябрь дроны стали причиной пожаров на 11 объектах инфраструктуры маркетплейса.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Беспилотная опасность в Рязанской области длится более 8 часов
Следующая статья
Российские войска вывели из строя электроподстанции Украины
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Военный рассказал, что стоит за беспрецедентной атакой ВСУ на НПЗ в Ярославле

Для налета на Ярославский нефтеперерабатывающий завод украинские дроноводы применили...
Новости России

Ученые с помощью пыльцы развенчали популярный миф о Куликовской битве

Комплексные исследования, включая анализ древней пыльцы, подтвердили, что на...
Новости России

Стал известен мотив убийства женщины-водителя в Дагестане

Мотивом убийства женщины-водителя Динары Алхасовой в Дагестане стала ревность...
Происшествия

Более 9000 вольт и мгновенная смерть: в Рязани расследуют гибель школьницы от удара током

Рядом с ребенком лежал оголенный электрический провод, находившийся под напряжением. По предварительным данным, сила удара достигала 9000 вольт, что привело к мгновенной гибели.
Власть и политика

Что известно о новом министре ТЭК и ЖКХ Рязанской области Станиславе Хазановиче

Сегодня губернатор Павел Малков представил членам правительства Рязанской области нового министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. На эту должность назначен Станислав Викторович Хазанович.
Темы
Новости России

Российские войска вывели из строя электроподстанции Украины

В течение ночи Вооруженные Силы РФ продолжили выполнение задач по поражению объектов критической инфраструктуры Украины и морской логистики, задействованной в интересах украинских вооруженных формирований.
Происшествия

Беспилотная опасность в Рязанской области длится более 8 часов

В Рязанской области с вечера вторника, 3 ноября, действует режим «беспилотной опасности». По состоянию на утро 4 ноября, угроза сохраняется уже более 8 часов.
Здоровье

Врач назвал главные причины утренних головных болей

Утренние головные боли могут быть связаны с нехваткой жидкости, особенно после активной физической нагрузки, жары или употребления алкоголя. Однако врачи предупреждают, что регулярное появление этого симптома может указывать на более серьёзные проблемы.
Происшествия

В Рязанской области объявлен режим беспилотной опасности

Вечером во вторник, 3 ноября, на территории Рязанской области был объявлен режим беспилотной опасности. Соответствующее оповещение поступило в 23:17.
Новости кино и ТВ

Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Райкина

Ей было 88 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Погода

В Рязани пошел первый снег

Теперь же снегопад охватил и областной центр, подарив праздничное настроение многим жителям в преддверии Дня народного единства.
Новости России

В Москве мужчина весом 140 кг четыре дня не мог выбраться из ванны

Между его спиной и дном ванны образовалось пространство с низким давлением, и любые попытки подняться вызывали сильную боль из-за натяжения кожи и сопротивления воды.
Транспорт и дороги

Стоимость техосмотра в Рязанской области вырастет с 1 января 2027 года

Расчет новых тарифов проводился методом индексации. К действующим в 2026 году значениям был применен индекс потребительских цен на товары и услуги по России за 2025 год, который составил 105,60%.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье