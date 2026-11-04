Склад Ozon в Адыгее загорелся после атаки беспилотников ВСУ, персонал эвакуировали

В ночь на среду, 4 ноября, в Республике Адыгея беспилотники ВСУ атаковали объекты инфраструктуры. Основной целью стал логистический центр маркетплейса Ozon, расположенный в Адыгейске, где после попадания дрона начался сильный пожар.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что на складе Ozon произошло возгорание, для ликвидации которого были задействованы силы МЧС и спасательные службы. Весь персонал центра был эвакуирован, пострадавших и погибших нет. На месте работают правоохранительные органы и представители различных ведомств.

Атака также затронула частный сектор. В хуторе Петров Теучежского района обломки упавшего дрона повредили газовую трубу и окна одного из жилых домов. Коммунальные службы быстро устранили утечку газа, пострадавших удалось избежать. В окрестностях аула Тахтамукай также были обнаружены фрагменты БПЛА, но разрушений и пострадавших там не зафиксировано.

Пресс-служба Ozon подтвердила инцидент через мессенджер «Макс» и сообщила о временных ограничениях в работе склада. Компания приостановила прием новых поставок и перенаправила товары, которые уже находятся в пути, на другие распределительные центры. Товары, находившиеся на поврежденном складе, временно скрыты из выдачи на сайте. Заказы, которые невозможно собрать и отправить с других складов компании, будут отменены с возвратом средств.

Атака на склад в Адыгее является частью серии инцидентов, негативно сказавшихся на финансовом состоянии компании. По официальным данным Ozon, только в третьем квартале 2026 года убытки от атак беспилотников на логистические объекты превысили 30 миллиардов рублей.

«В связи с инцидентами в 3 кв. 2026 г. группа отразила оценочные резервы по убыткам в общей сумме 30,1 млрд рублей», — говорится в публикации.

Эта сумма включает оценочные резервы по ущербу товарам и убытки от выбытия и обесценения оборудования. Всего за период с июля по октябрь дроны стали причиной пожаров на 11 объектах инфраструктуры маркетплейса.