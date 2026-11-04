Священник объяснил, почему нельзя есть мясо в праздник 4 ноября

4 ноября Русская православная церковь отмечает день памяти Казанской иконы Божией Матери. В этом году дата праздника совпадает со средой, которая по церковному уставу является постным днем. Однако верующим не стоит беспокоиться о строгих ограничениях в пище — духовенство разъяснило особенности трапезы в этот важный день.

Праздник установлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов народным ополчением под предводительством Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина в 1612 году. Именно Казанская икона Богородицы находилась в рядах ополченцев и считалась их главной духовной защитницей. С тех пор этот день стал символом единства народа и защиты Отечества.

Как пояснил в беседе с РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков), среда и пятница традиционно являются днями строгого поста, когда устав запрещает употребление мяса, молока, яиц, рыбы, масла и вина. Однако большие церковные праздники, выпадающие на эти дни, предусматривают существенные послабления.

«В честь праздника вводятся послабления в меню», — отметил священник.

Таким образом, 4 ноября верующим разрешено употреблять в пищу: рыбу, морепродукты, икру, растительное масло (елей), вино.