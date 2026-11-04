Татьяна Куртукова пожаловалась на непристойные сообщения и угрозы

Певица Татьяна Куртукова пожаловалась на угрозы, которые поступают ей от пользователей Сети. Артистка поделилась подробностями инцидента во время интервью журналистам издания Super на юбилейном концерте, посвященном 65-летию Государственного Кремлевского дворца.

По словам исполнительницы, в ее адрес регулярно поступают сообщения непристойного характера. Ситуация усугубляется тем, что некоторые пользователи переходят черту дозволенного и присылают прямые угрозы.

«Мы понимаем уже, что это за люди и как с ними взаимодействовать. Для этого у меня есть очень сильная команда, которая с такими моментами работает и их отрабатывает», — пояснила Куртукова. Она отметила, что подобная ситуация вызывает дискомфорт, так как затрагивает право человека на безопасность и приватность.

«Неприятно. Я думаю, что у каждого человека есть свои личные границы, и с этим может столкнуться необязательно известный человек», — добавила артистка.

Несмотря на давление и риски, Татьяна Куртукова не планирует менять свой привычный образ жизни ради безопасности. Певица отказалась от услуг телохранителей и продолжает самостоятельно выполнять бытовые дела, включая походы в магазины.