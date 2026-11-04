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Происшествия

В Рязани 19-летний сотрудник супермаркета решил увеличить зарплату кражей выручки

Анастасия Мериакри
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В Рязани сотрудники уголовного розыска отдела МВД по Железнодорожному району раскрыли кражу, совершённую одним из работников супермаркета. Подозреваемым оказался 19-летний местный житель, решивший пополнить свой доход за счёт работодателя.

Инцидент произошёл, когда директор супермаркета, расположенного на окраине города, обнаружила, что магазин закрыт, а её 19-летний сотрудник, ответственный за открытие, не вышел на работу и не отвечает на звонки.

Войдя в магазин, руководитель обнаружила пропажу денег. Из стола в подсобке исчезла часть выручки, собранной накануне, в размере 21 тысячи рублей. Эти средства хранились там специально для размена мелочи в начале рабочего дня.

Полиция сразу предположила, что к краже причастен пропавший сотрудник, который имел доступ к ключам и знал, где находится тайник. Оперативники быстро установили его местонахождение.

Выяснилось, что молодой человек, проработавший в магазине несколько месяцев и получавший стабильную зарплату, решился на кражу накануне вечером. Перед окончанием смены он забрал деньги из подсобного помещения и ушёл домой. Сотрудники полиции задержали его в квартире за накрытым столом.

В отношении 19-летнего жителя Рязани возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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