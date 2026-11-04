Трамп удивился предварительным итогам выборов в конгресс США

Президент США Дональд Трамп признался, что ожидал более успешного выступления республиканцев на промежуточных выборах в конгресс. По предварительным результатам, демократы опережают соперников в борьбе за большинство в обеих палатах американского парламента. Об этом сообщает РБК.

В эфире телеканала Fox News американский лидер заявил, что оказался немного удивлён результатами голосования. По его словам, республиканцы провели масштабную избирательную кампанию, поэтому он рассчитывал на более убедительный результат.

Согласно данным Associated Press, демократы предварительно получили 173 места в палате представителей и 51 место в сенате. У республиканцев пока 105 и 39 мандатов соответственно.

Для получения большинства в палате представителей необходимо занять 218 из 435 мест. В сенате контроль обеспечивают 51 голос. При подсчёте сенатских показателей учитываются и полномочия действующих сенаторов, которые в этом году не участвовали в переизбрании.

Трамп объяснил отставание республиканцев своим отсутствием в бюллетенях

Ранее президент связал лидерство демократов с тем, что его собственной фамилии не было в избирательном бюллетене. В социальной сети Truth Social Трамп заявил, что при его участии республиканцы одержали бы убедительную победу.

Президент США заверил, что что готов принять возможный успех политических оппонентов. Он выразил надежду на сотрудничество с демократами и заявил, что стороны смогут найти общий язык.

В администрации президента, несмотря на предварительные итоги голосования, сохраняют боевой настрой. Источник CBS News сообщил, что Трамп намерен продолжать противостояние с политическими соперниками. По его словам, американский лидер полон решимости, поэтому всем стоит «пристегнуть ремни».