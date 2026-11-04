Три жителя Рязанской области погибли в ДТП ночью 4 ноября в Ряжском округе

Смертельное ДТП произошло в ночь на 4 ноября в Рязанской области. В результате аварии на загородной трассе погибли три человека.

Инцидент произошел примерно в 3:00 ночи на 5-м километре автодороги, соединяющей населенные пункты Журавинка и Марчуки-2 в Ряжском муниципальном округе. По предварительным данным следствия, 42-летний водитель автомобиля Renault Megane не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части и съехала в кювет.

Удар оказался смертельным. Водитель и двое его пассажиров скончались на месте происшествия до приезда бригад скорой медицинской помощи. В региональном управлении МВД уточнили, что все погибшие являются жителями Рязанской области, среди жертв аварии нет несовершеннолетних.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.