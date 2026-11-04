Опубликовано видео наезда на двух пешеходов в Дядьково, водитель скрылся с места ДТП

Вечером 3 ноября в Рязанском муниципальном округе неизвестный водитель сбил двух человек и покинул место аварии, не оказав помощи пострадавшим. Подробности сообщили в госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло примерно в 23:05 в селе Дядьково, вблизи дома №1 по 2-му Бульварному проезду. По предварительным данным, неустановленный автомобилист, управляя неизвестным транспортным средством, совершил наезд на двух пешеходов в возрасте 28 и 34 лет. В результате столкновения оба человека получили травмы.

На место оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для осмотра и оказания необходимой помощи. К счастью, их жизни ничего не угрожает: после проведения процедур пострадавших отпустили домой.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все детали случившегося. Ведутся активные мероприятия по поиску и задержанию водителя, скрывшегося с места ДТП.

Группа «RZN LIFE» ВКонтакте опубликовала видео момента наезда.