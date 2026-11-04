Поврежден дом и ранен человек в результате атаки БПЛА на Рязанскую область 4 ноября

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал атаку беспилотников на регион за прошедшую ночь. По его словам, в области сбито десять украинских БПЛА.

«В Клепиковском округе поврежден частный дом, в Рыбновском произошло возгорание нежилого помещения. В Рязани пострадал один человек, угрозы жизни нет. На местах работают оперативные службы», — отметил Павел Малков.

Атака на Рязанскую область стала частью масштабных действий противника в эту ночь. Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что в целом по стране дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 709 украинских беспилотников.