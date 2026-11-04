Mercedes Александра Кокорина выставили на продажу за 30 млн рублей — SHOT

Mercedes-Benz G-Class, который принадлежал бывшему нападающему сборной России Александру Кокорину, снова ищет покупателя. За 12-летний внедорожник нынешний владелец хочет получить 30 млн рублей. Об этом сообщает SHOT.

Высокую цену продавец объясняет эксклюзивным тюнингом от Mansory. После покупки автомобиля Кокорин установил карбоновые детали и увеличил мощность двигателя до 850 лошадиных сил. Аналогичный G-Class без такой доработки стоит примерно на 25 млн рублей дешевле.

Футболист занялся преображением автомобиля сразу после покупки в конце 2013 года. За сам внедорожник и его доработку он заплатил в общей сложности 1,3 млн евро. По тогдашнему курсу это составляло около 75 млн рублей.

В 2021 году Кокорин решил продать машину и запросил за неё 20 млн рублей. Покупатель нашёлся только в июне 2023 года.

Теперь от дорогого Mercedes пытается избавиться уже следующий владелец. За автомобиль он просит 30 млн рублей.