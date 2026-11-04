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Политика

Коц объяснил, чем поражение Трампа на выборах в Конгресс обернется для России

Алексей Самохин
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Поражение республиканцев на промежуточных выборах в США может осложнить Дональду Трампу переговоры с Москвой. Демократы получают контроль над обеими палатами Конгресса, а значит, смогут влиять на финансирование американского правительства и ограничивать возможности президента по смягчению санкций против России. Об этом рассуждает военный корреспондент Александр Коц в своём канале.

По предварительным оценкам, демократы получат около 53 мест в Сенате и примерно 255 из 435 мест в Палате представителей. При этом результаты голосования по шести сенатским креслам ещё не объявлены. Демократам удалось перехватить места в штатах, где традиционно сильны республиканцы, в том числе в Техасе, Огайо и обеих Каролинах.

Ранее по теме: Трамп удивился предварительным итогам выборов в конгресс США 

Сам Трамп уже заявил о готовности работать с новым составом Конгресса. Однако опубликованная им фотография кепки MAGA с надписью «VETO» дала понять, что отношения с законодателями могут оказаться непростыми.

Почему результаты выборов важны для России

По оценке Коца, смена большинства в Конгрессе не означает автоматического изменения отношения Трампа к Москве. Его подход к России во многом определяется личной склонностью к политическим и экономическим сделкам, а не партийной повесткой.

Проблема для американского президента заключается в другом. Потеряв поддержку Конгресса, он столкнётся с серьёзными ограничениями при продвижении внутренних законопроектов. В американской политике такого президента называют «хромой уткой». Внешняя политика при этом остаётся в ведении Белого дома. Но и здесь возможности Трампа могут сократиться.

Новый Конгресс приступит к работе 3 января. До этого состоятся переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября, российскую делегацию на которых возглавит помощник президента Владимир Мединский. Не исключена и встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС.

Отдельный вопрос — американские санкции. В сентябре Трамп подписал закон об ужесточении ограничений против России, но уже в октябре практически полностью заморозил его действие. Президент обещал в течение 60 дней определиться с дальнейшими шагами. Этот срок истекает в середине декабря.

Кроме того, ограничения на поставки российской дизельной продукции уже сняты до апреля 2027 года.

Как Конгресс может ограничить Трампа

После января у демократов появятся дополнительные инструменты воздействия на Белый дом. Один из главных — контроль над государственными расходами. Без одобрения законодателей президент не сможет обеспечить принятие военного бюджета и финансирование работы правительства. В соответствующие законопроекты демократы могут включить положения, запрещающие отменять антироссийские санкции без согласия Конгресса.

Подобный механизм уже применяли в 2017 году. Тогда законодатели практически единогласно ограничили право Трампа самостоятельно отменять санкции против России. Президент подписал документ, назвав его «серьёзно ущербным».

Другой инструмент — парламентские расследования. Комитеты Конгресса вправе вызывать представителей администрации на слушания под присягой и запрашивать документы.

По мнению Коца, под пристальное внимание законодателей могут попасть договорённости по дизельному топливу, контакты главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева и обсуждение возможного снятия санкций с самого фонда. Каждая уступка Москве в таких условиях может обойтись Трампу дороже.

При этом у демократов недостаточно голосов, чтобы гарантированно преодолеть президентское вето. Для этого необходима поддержка 67 сенаторов из 100 и 290 конгрессменов. В Сенате придётся привлечь на свою сторону от 11 до 14 республиканцев, а в Палате представителей — около 35.

Что изменится в политике США

Коц считает, что американская политика в отношении Украины вряд ли резко изменится. Скорее, возникнет противостояние двух центров влияния: Белый дом продолжит искать возможности для переговоров и сделок, а Конгресс будет ограничивать свободу действий президента.

Обе стороны, по оценке военкора, могут затягивать политическое противостояние вплоть до президентских выборов 2028 года.

При этом военные действия продолжаются независимо от внутриполитической борьбы в США. 

«Война же идёт по своему календарю», — подчеркнул военкор. 

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