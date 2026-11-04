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Здоровье

Врач объяснила, при какой погоде нужно надеть шапку и почему это важно

Алексей Самохин
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Носить шапку рекомендуется при минусовой температуре, а также в ветреную и влажную погоду, даже если на улице тепло. Холодный воздух может спровоцировать приступ невралгии тройничного нерва, а длительное пребывание на морозе без головного убора негативно влияет на состояние волос. Об этом рассказала терапевт Александра Разаренова в интервью «Москве 24».

По словам врача, головной убор помогает организму сохранять тепло и снижает риск переохлаждения. Особенно важно защищать голову людям, которые страдают невралгией тройничного нерва. У них воздействие холодного воздуха на область головы может вызвать приступ сильной боли. Заболевание носит хронический характер, поэтому таким пациентам необходимо носить шапку с наступлением холодного сезона.

Как холод влияет на волосы

Продолжительные прогулки без головного убора в холодную погоду могут привести к переохлаждению волосяных фолликулов. На состоянии волос сказывается и сухой воздух в помещениях, особенно в отопительный сезон. Поэтому зимой за волосами рекомендуется следить особенно тщательно. 

При этом слишком тесная шапка тоже может навредить волосам. Постоянное трение и сильное натяжение способны повреждать их. Разаренова советует выбирать головной убор, который свободно сидит на голове и не сдавливает ее.

При какой температуре пора надевать шапку

Универсального температурного порога, после которого всем без исключения нужно носить зимний головной убор, не существует. Многое зависит от индивидуальной чувствительности к холоду, возраста и количества жировой ткани в организме.

Люди с меньшим процентом жировой ткани обычно замерзают быстрее. Молодые люди благодаря более активному теплообмену нередко легче переносят холод, чем представители старшего поколения.

Терапевт отдельно предупредила об опасности ветреной и влажной погоды. Даже при плюсовой температуре в таких условиях организм может быстро терять тепло. Поэтому при неблагоприятной погоде стоит одеваться теплее.

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