Поселок Елатьма получил звание «Населённый пункт трудовой славы» ко Дню народного единства

В преддверии государственного праздника — Дня народного единства — в Рязанской области состоялась торжественная церемония награждения жителей региона, внесших значительный вклад в развитие области. По поручению губернатора Павла Малкова государственные и региональные награды вручал вице-губернатор Артем Бранов.

Особым событием церемонии стало присвоение поселку Елатьма Касимовского округа почетного звания Рязанской области «Населённый пункт трудовой славы». Глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов отметил, что эта награда стала настоящим подарком для всего муниципалитета к празднику.

Высокое звание присвоено в знак признания трудового подвига жителей поселка в годы Великой Отечественной войны. В суровые военные годы елатьминцы обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции, организовали прием беженцев и эвакуированных граждан, включая детей. Их самоотверженность и стойкость стали примером для будущих поколений и навсегда останутся в памяти благодарных потомков.

Среди награждённых оказалась и заслуженный тренер России Елена Васильевна Иванова, воспитавшая более тысячи спортсменов. Её ученики — победители и призёры престижных соревнований по гребле на байдарках и каноэ российского, европейского и мирового уровня. В числе её выдающихся воспитанников — Николай Липкин, Захар Петров и Матвей Арсёнов, прославившие Рязанскую область на международной арене.

Глава Касимовского округа выразил особую гордость за земляков, получивших заслуженное признание на региональном уровне.