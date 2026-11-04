Фото со страницы Ивана Бахилова ВКонтакте
Новости Касимова

Поселок Елатьма получил звание «Населённый пункт трудовой славы» ко Дню народного единства

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В преддверии государственного праздника — Дня народного единства — в Рязанской области состоялась торжественная церемония награждения жителей региона, внесших значительный вклад в развитие области. По поручению губернатора Павла Малкова государственные и региональные награды вручал вице-губернатор Артем Бранов.

Особым событием церемонии стало присвоение поселку Елатьма Касимовского округа почетного звания Рязанской области «Населённый пункт трудовой славы». Глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов отметил, что эта награда стала настоящим подарком для всего муниципалитета к празднику.

Высокое звание присвоено в знак признания трудового подвига жителей поселка в годы Великой Отечественной войны. В суровые военные годы елатьминцы обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции, организовали прием беженцев и эвакуированных граждан, включая детей. Их самоотверженность и стойкость стали примером для будущих поколений и навсегда останутся в памяти благодарных потомков.

Среди награждённых оказалась и заслуженный тренер России Елена Васильевна Иванова, воспитавшая более тысячи спортсменов. Её ученики — победители и призёры престижных соревнований по гребле на байдарках и каноэ российского, европейского и мирового уровня. В числе её выдающихся воспитанников — Николай Липкин, Захар Петров и Матвей Арсёнов, прославившие Рязанскую область на международной арене.

Глава Касимовского округа выразил особую гордость за земляков, получивших заслуженное признание на региональном уровне.

«Гордимся нашими земляками!» — подчеркнул Иван Бахилов, поздравив всех награждённых с высокой оценкой их труда и вклада в развитие Рязанской области.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Появилось видео опасной игры детей на дороге в Дядьково, где пострадала 12-летняя девочка
Следующая статья
Три жителя Рязанской области погибли в ДТП ночью 4 ноября в Ряжском округе
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости России

Военный рассказал, что стоит за беспрецедентной атакой ВСУ на НПЗ в Ярославле

Для налета на Ярославский нефтеперерабатывающий завод украинские дроноводы применили...
Новости России

Ученые с помощью пыльцы развенчали популярный миф о Куликовской битве

Комплексные исследования, включая анализ древней пыльцы, подтвердили, что на...
Политика

Коц объяснил, чем поражение Трампа на выборах в Конгресс обернется для России

Победа демократов в Конгрессе США может ограничить возможности Трампа по отмене санкций против России. Александр Коц объяснил последствия.
Новости России

Стал известен мотив убийства женщины-водителя в Дагестане

Мотивом убийства женщины-водителя Динары Алхасовой в Дагестане стала ревность...
Происшествия

Поврежден дом и ранен человек в результате атаки БПЛА на Рязанскую область 4 ноября

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал атаку беспилотников на регион за прошедшую ночь. По его словам, в области сбито десять украинских БПЛА.
Темы
Общество

В Рязани прорвало трубопровод, несколько домов остались без отопления

Утром 4 ноября в Рязани произошел порыв трубопровода, из-за которого несколько жилых домов остались без тепла.
Новости кино и ТВ

Скончался заслуженный артист России Владимир Григорьев

Владимир Григорьев стал частью труппы Театра Пушкина еще в 1975 году, будучи студентом выпускного курса ГИТИСа. Уже в день вручения дипломов молодой артист находился на гастролях с театром, которому затем верно служил более 50 лет.
Происшествия

Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с тремя погибшими в Ряжском округе

ДТП произошло в ночное время 4 ноября 2026 года на 5-м километре автодороги, соединяющей населенные пункты Журавинка и Марчуки-2 в Ряжском муниципальном округе.
Новости Касимова

Гендиректора Приокского завода цветных металлов в Касимове отправили в отставку

Совет директоров АО «Приокский завод цветных металлов» (ПЗЦМ) принял решение о прекращении полномочий генерального директора Игоря Малахова
Происшествия

Военный эксперт назвал точки запуска беспилотников на Рязань, где пострадал человек

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук проанализировал возможные маршруты движения вражеских аппаратов в сторону Рязани.
Происшествия

В зоне СВО погиб лидер рязанского велоклуба Дмитрий Раев

Дмитрий Раев был хорошо известен в Рязани не только как активный участник велодвижения, но и как харизматичный лидер, вокруг которого годами собиралось сообщество единомышленников.
Происшествия

Три жителя Рязанской области погибли в ДТП ночью 4 ноября в Ряжском округе

По предварительным данным следствия, 42-летний водитель автомобиля Renault Megane не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части и перевернулась в кювет.
Происшествия

Появилось видео опасной игры детей на дороге в Дядьково, где пострадала 12-летняя девочка

Как стало известно, ребенок в момент наезда участвовал в опасной игре. Дети по очереди пытались пробежать перед движущимися транспортными средствами, демонстрируя свою «ловкость».
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье