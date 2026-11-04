Павел Малков поздравил рязанцев с Днем народного единства

Губернатор Рязанской области Павел Малков обратился к жителям региона с праздничным посланием, приуроченным к государственному празднику — Дню народного единства, который отмечается 4 ноября. В своем обращении губернатор подчеркнул значимость сплоченности граждан и важность сохранения исторических традиций.

Павел Малков отметил, что каждого жителя региона с родным краем связывает нечто большее, чем просто место проживания. Это семья, дом, общая история и традиции, передаваемые из поколения в поколение. Именно эти ценности, по словам губернатора, объединяют рязанцев независимо от их национальности, вероисповедания или профессии.

«У каждого из нас своя связь с родной землей – семья, дом, история и традиции. Нас объединяют любовь к России и Рязанской области, уважение друг к другу и готовность помочь тем, кто рядом», — подчеркнул глава региона.

2026 год в России объявлен Годом единства народов России. Губернатор напомнил, что история страны неоднократно демонстрировала: когда люди объединяются ради общей цели, им под силу решить самые сложные задачи.

«История нашей страны не раз показывала: когда люди объединяются ради общего дела, им по силам самые трудные задачи. Единство – наша сила, которая делает Россию непобедимой», — отметил Павел Малков.

В своем обращении губернатор отдельно выделил важность поддержки военнослужащих, стоящих на защите Родины, а также взаимопомощи между жителями региона.

«Сегодня мы поддерживаем защитников Родины, помогаем друг другу и заботимся о будущем родного края. Важно беречь то, что нас объединяет, передавать детям уважение к истории и традициям», — подчеркнул Павел Малков.

Губернатор выразил уверенность, что совместными усилиями рязанцы смогут добиться значительных результатов в развитии как области, так и всей страны. В завершение он пожелал жителям и их близким крепкого здоровья, мира и благополучия.