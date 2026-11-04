Умер актер Алексей Борошнин из сериала «Невский»

1 ноября в возрасте 39 лет скончался артист Театра «Апрель» Алексей Борошнин. О его смерти сообщили представители театра на официальной странице во «ВКонтакте».

Еще 28 октября Алексей Борошнин выходил на сцену в детском спектакле и радовал юных зрителей. В театре его вспоминают как искреннего и отзывчивого человека, надежного партнера по сцене и доброго друга. Коллеги отметили его теплую улыбку и энергию, которой он щедро делился со зрителями.

«Нам до сих пор трудно поверить, что его больше нет», — написали представители театра.

Алексей Борошнин работал не только в театре, но и снимался в кино и телевизионных проектах. Среди его работ — сериалы «Невский. Охота на Архитектора», «Тёмная сторона света-2», «Условный мент», «Великолепная пятёрка-2» и «Труба зовет».

В 2026 году актер появился в эпизоде сериала «Страх над Невой. Огненный круг». В 2021 году он снимался в проектах «Невский. Охота на Архитектора», «Чужая жизнь» и «16-й».

Артист будет похоронен на родине, в Архангельской области, в селе Ильинско-Подомское.