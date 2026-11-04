Появилось видео опасной игры детей на дороге в Дядьково, где пострадала 12-летняя девочка

Очередное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего произошло в Рязанском муниципальном округе. Причиной аварии стала опасная детская забава, которая едва не закончилась трагедией.

ДТП случилось днем 2 ноября, около 14:20, на 2-м Бульварном проезде в селе Дядьково. По предварительным данным Госавтоинспекции, 19-летняя жительница Рязани, управлявшая автомобилем ВАЗ-21124, совершила наезд на 12-летнюю девочку.

Как стало известно, ребенок в момент наезда участвовал в опасной игре. Дети по очереди пытались пробежать перед движущимися транспортными средствами, демонстрируя свою «ловкость». Во время одной из таких попыток девочка не успела проскочить и попала под колеса автомобиля.

Видеозапись момента, предшествовавшего аварии, была опубликована на канале «Топор. Новости Рязани» в мессенджере MAX. Кадры наглядно демонстрируют, насколько непредсказуемым и смертельно опасным может быть такое поведение на проезжей части.

В результате столкновения 12-летняя школьница получила травмы. На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.