Прокат электросамокатов в Москве приостановили из-за непогоды

В Москве приостановили прокат электросамокатов и велосипедов из-за ухудшения погоды. Операторы временно отключили сервисы аренды, поскольку передвижение на таком транспорте стало небезопасным. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Как рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, прокат возобновят, когда в столицу вернётся тёплая погода.

В департаменте транспорта рекомендовали владельцам личных электросамокатов и велосипедов временно отказаться от поездок и пользоваться городским общественным транспортом.

В Рязани сообщений об ограничении проката электросамокатов не поступало.