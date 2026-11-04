В зоне СВО погиб лидер рязанского велоклуба Дмитрий Раев

Рязанское велосообщество сообщает о гибели Дмитрия Раева. Мужчина, долгое время бывший душой и руководителем самоорганизованного рязанского велоклуба «Косопузые», погиб в зоне проведения специальной военной операции, выполняя боевую задачу.

Дмитрий Раев был хорошо известен в Рязани не только как активный участник велодвижения, но и как харизматичный лидер, вокруг которого годами собиралось сообщество единомышленников. Друзья и товарищи по клубу вспоминают его как веселого и смелого человека, который искренне любил свою малую родину.

О дате и месте прощания с Дмитрием Раевым сообщает «Рязанское Областное ВелоДвижение» ВКонтакте.

Похороны состоятся 5 ноября (четверг). В 10:30 — отпевание в храме по адресу: Скорбященский проезд, дом 4. Примерно 11:40–12:00 — гражданская панихида и похороны на 1-м Богородском кладбище на Аллее славы.