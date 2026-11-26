Ночью в Пензе объявили угрозу ракетной атаки и включили воздушные сирены, разбудившие местных жителей, пишет издание «Пенза Новости» со ссылкой на горожан.

Журналисты также поделились кадрами, снятыми в одном из жилых массивов. На них запечатлен многоэтажный дом, в котором светятся лишь несколько окон. На улице слышно сирену воздушной тревоги. Кроме автора ролика никого в округе нет.

«Сирены воют по всей Пензе и области», — говорится в публикации.

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Глава Пензенской области Олег Мельниченко ранее призвал жителей укрыться в зданиях с несущими стенами, не имеющими окон, и внимательно следить за поступающими сообщениями.

В районе трех часов ночи в регионе отменили ракетную опаность. О последствиях на земле не сообщалось.