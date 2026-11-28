С 1 декабря 2026 года в России начнёт действовать ГОСТ на парикмахерские услуги для детей от одного года до 14 лет. Стандарт устанавливает требования к безопасности процедур, перечню разрешённых услуг и организации пространства в детских салонах. Об этом сообщает ТАСС.

Документ определяет, какие процедуры могут предлагать маленьким клиентам. В перечень вошли стрижки, укладки, временное окрашивание волос, уход за кожей головы, руками и стопами. Детям разрешат делать маникюр и педикюр, но без режущих инструментов и процедур.

В детских парикмахерских можно будет проводить СПА-программы, создавать временные татуировки, наносить рисунки красками и наклейки. Допускаются визажные услуги, предполагающие сочетание макияжа, причёски и общего образа.

Отдельное направление — организация детских праздников и мастер-классов. Посетителей смогут обучать уходу за волосами, кожей лица, рук и стоп, ногтями, а также плетению кос.

Какие процедуры запретят детям

Новый стандарт ограничивает использование агрессивных косметических процедур. В детских парикмахерских нельзя будет делать химическое выпрямление и завивку волос, кератиновые и аналогичные процедуры.

Под запрет попадут постоянное окрашивание и осветление волос, косметический татуаж, пирсинг и перманентный макияж. Не допускается оказание медицинских и косметологических услуг.

При этом салонам разрешат временное тонирование волос, мягкие укладки и уходовые процедуры, не сопровождающиеся химическими реакциями. Для работы с детьми должны использовать специальную косметику, в составе которой нет раздражающих кожу веществ и сильных ароматизаторов.

Какие требования установят для детских салонов

Стандарт предусматривает отдельные требования к организации пространства. В парикмахерских должны оборудовать места для детских колясок, велосипедов и самокатов. При наличии возможностей владельцы салонов смогут открыть игровую комнату.

Для оформления помещений разрешается использовать экраны с мультфильмами и видеоиграми. Мебель может быть выполнена в виде автомобилей, животных и персонажей мультфильмов.

Детей младше 10 лет должны обслуживать в присутствии родителя или законного представителя.

Таким образом, новый ГОСТ регулирует не только перечень парикмахерских процедур, но и требования к косметике, безопасности и условиям пребывания маленьких посетителей.