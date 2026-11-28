Жительница британского города Дарлингтон очнулась в морге перед собственными похоронами, пишет местная газета Metro.

По данным издания, женщина потеряла сознание, когда собиралась утром на работу. Когда ее обнаружили, она «уже не дышала». Врачи зафиксировали смерть пациентки во время госпитализации. Что происходило дальше, пока неизвестно.

«Семья осталась в недоумении и требует полного расследования, поскольку стало известно, что родственница пришла в себя в морге больницы. Хотя ее объявили мертвой еще в машине скорой помощи», — говорится в публикации.

Сообщалось, что она ушла из жизни позднее из-за необратимых повреждений мозга. На данный момент выявлены нарушения при оказании медицинских услуг. Также выяснилось, что у женщины было хроническое заболевание. По данным СМИ, смерть женщины зафиксировали около шести свидетелей перед тем, как она пришла в сознание.

Семья британки полагает, что ее можно было спасти. Врачи, однако, ссылаются на «сложную клиническую ситуацию». Известно, что по делу уже получено экспертное заключение, и в ближайшее время будут представлены новые доказательства.