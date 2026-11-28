С 1 декабря 2026 года в России введут дифференцированный сбор за возврат железнодорожных билетов. Его размер будет зависеть от того, за сколько дней до отправления пассажир откажется от поездки, и составит от 1% до 10% стоимости билета. Об этом сообщает ТАСС.

Минимальный сбор предусмотрен при возврате билета за 45 суток и более до отправления поезда. В этом случае удержат 1% от его стоимости.

Если пассажир вернёт билет за 30–44 дня, сбор составит 3%. При отказе от поездки за 10–29 дней удержат 5%, а за 9 суток и менее — 10%.

В РЖД объяснили изменение правил стремлением сократить количество необоснованных бронирований. Речь идёт о случаях, когда пассажиры заранее покупают билеты «на всякий случай», а затем возвращают их незадолго до отправления состава.

Новый порядок распространяется только на билеты, приобретённые начиная с 1 декабря 2026 года. На ранее оформленные проездные документы изменения не повлияют.

Правила едины для всех жителей России, в том числе для рязанцев.

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