Огненная Лошадь так просто не отпустит: экстрасенс дала прогноз на конец 2026 года

Огненная Лошадь пока не собирается уступать место символу 2027 года. Экстрасенс Екатерина Костина поделилась с изданием Life.ru прогнозом на завершение текущего цикла и рассказала, почему ноябрь и декабрь могут оказаться непростыми, а также с чем лучше разобраться до наступления года Козы.

Кажется, нужно только дотянуть до новогодних праздников, а потом наконец можно будет выдохнуть. Но у Огненной Лошади, как выясняется, свои планы на окончание этого года. Экстрасенс Екатерина Костина считает, что последние месяцы 2026-го будут непростыми, хотя привычная для этого года энергия рывка уже начнет ослабевать.

По китайскому лунному календарю Лошадь уступит место Козе только 6 февраля 2027 года. Поэтому ноябрь и декабрь 2026-го, а также январь 2027-го еще относятся к году Лошади. Однако, по ощущениям Екатерины, перемены в настроении людей начнутся раньше календарной смены символа. Огненную Лошадь экстрасенс связывает с быстрыми решениями, резкими поворотами и желанием двигаться вперед. Но уже в ноябре, считает она, этот разгон сменится потребностью остановиться. Вместо стремления успеть все до праздников может появиться желание отложить дела и побыть в тишине.

«Многие почувствуют усталость и опустошенность, как после долгого забега. Это нормально, поскольку психика просит паузы», — отмечает Екатерина Костина.

В ее прогнозе завершение года становится временем, когда важно дать себе передышку. Вместо еще одного рывка перед праздниками Костина советует отдохнуть и спокойно подвести итоги.

Ближе к новогодним праздникам Костина ожидает кадровых перестановок среди депутатов и чиновников. Еще одна часть ее прогноза касается изменений внутри частного бизнеса, «особенно в сферах нефти, бензина и логистики». Что касается военных действий — развязки конфликта в конце 2026 года Костина не видит.

В личных делах Екатерина Костина советует к концу года снизить темп и разобраться с накопившимися обязательствами. В ее рекомендациях этот период связан с завершением старых дел. Эксперт предлагает наводить порядок и закрывать долги, а азарт и рискованные вложения отложить.

Особое значение экстрасенс придает 21 декабря. В 2026 году зимнее солнцестояние наступит именно в этот день, в 23:50 по московскому времени. С этой датой Екатерина связывает символическое прощание с тем, что мешает двигаться дальше, и предлагает записать это на бумаге и сжечь лист.