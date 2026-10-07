Владимир Жириновский, скриншот видео
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В Сети вспомнили зловещее пророчество Жириновского о чуме около российских границ

Валерия Мединская
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Незадолго до своей смерти и даже до пандемии COVID-19 политик Владимир Жириновский призывал власти и общество не проявлять излишнюю беспечность. Официальные заверения о всецелой эпидемиологической безопасности он критиковал.

По его словам, географическое положение страны не может служить абсолютной защитой от вспышек опасных заболеваний, зафиксированных в соседних государствах. Жириновский с тревогой подчёркивал: если угроза заражения актуальна для жителей Монголии и Китая, то она не может чудесным образом миновать российскую территорию.

Последние новости о заражении и гибели сотрудницы Иркутского противочумного института заставили людей вспомнить пророчество лидера ЛДПР о чуме около российских границ. О вспышке какого-либо опасного заболевания в стране речи не идёт, но всё-таки новость вызвала огромный резонанс. Слова, сказанные политиком, вспомнили журналисты издания Pravda.ru.

Мрачный прогноз Жириновского

В своих предсказаниях лидер ЛДПР рисовал достаточно мрачную картину будущего. Он связывал распространение болезней с общим социально-экономическим упадком.

«Впереди самые тяжёлые времена — голод, безработица и другие болезни. Чума у наших границ», — заявлял Жириновский.

Он предрекал, что жёсткие карантинные меры в итоге могут стать вынужденной реальностью.

Почему интерес к словам Жириновского возрос

Интерес к этим словам возрос на фоне недавних трагических событий в научной среде. 2 октября стало известно о смерти 28-летней лаборантки по имени Дарья. Её профессиональная деятельность была непосредственно связана с изучением особо опасных патогенов.

Девушка являлась активным участником профильных научных конференций и работала над специализированным исследованием.

Научная работа погибшей была посвящена анализу чувствительности к антибактериальным препаратам возбудителя чумы — Yersinia pestis. Исследования проводились на основе образцов, полученных из природных очагов инфекции, расположенных в Сибири.

Смерть молодого специалиста, занимавшегося столь специфической и опасной темой, заставила общественность по-новому взглянуть на старые предостережения политика. Жириновский говорил о близости «забытых» болезней и рисках, с которыми сталкиваются исследователи в попытках предотвратить их распространение.

Конечно, воспринимать буквально пророчество Владимира Жириновского не стоит. Оно вовсе не значит, что в скором времени обязательно может вспыхнуть какое-то опасное заболевание. Скорее, это предостережение, на которое нам важно ориентироваться. И, вспоминая слова политика, быть внимательными к себе, своему здоровью и эпидемиологическому благополучию.

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