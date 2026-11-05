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Происшествия

В Рязани взвыли сирены, объявлена воздушная тревога

Валерия Мединская
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Ночью 5 ноября в Рязани взвыли сирены, РСЧС объявила о воздушной тревоге.

Системы оповещения сработали в 03:14. Сирена в городе слышна уже около 30 минут. Также слышны громкие оглушутельные звуки, свойственные работе ПВО.

РСЧС напоминает жителям региона: при объявлении воздушной тревоги сохраняйте спокойствие и не подходите к окнам. Возьмите документы, наиболее ценные вещи, медикаменты, небольшой запас воды и продуктов и укройтесь в помещении без окон (ванная, туалет, коридор, подвал, подземная парковка). При эвакуации строго выполняйте указания сотрудников МВД, МЧС.

Ни в коем случае не фотографируйте, не снимайте на видео и не выкладывайте в Сеть работу систем ПВО, полёты БПЛА и последствия атак дронов. В Рязанской области за это предусмотрена административная ответственность и серьёзные штрафы.

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