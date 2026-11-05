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Происшествия

Рязанцам напомнили правила безопасности при воздушной тревоге 

Алексей Самохин
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Жителям Рязанской области напомнили о правилах безопасности при объявлении воздушной тревоги. Информацию опубликовала система РСЧС.

При получении сигнала необходимо сохранять спокойствие и не подходить к окнам. Рекомендуется взять документы, ценные вещи, необходимые медикаменты, небольшой запас воды и продуктов.

Укрыться следует в помещении без окон. Для этого подойдут ванная комната, туалет, коридор, подвал или подземная парковка.

При эвакуации необходимо строго выполнять указания сотрудников МВД и МЧС.

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