Рязанцам напомнили правила безопасности при воздушной тревоге 

Жителям Рязанской области напомнили о правилах безопасности при объявлении воздушной тревоги. Информацию опубликовала система РСЧС.
При получении сигнала необходимо сохранять спокойствие и не подходить к окнам. Рекомендуется взять документы, ценные вещи, необходимые медикаменты, небольшой запас воды и продуктов.
Укрыться следует в помещении без окон. Для этого подойдут ванная комната, туалет, коридор, подвал или подземная парковка.
При эвакуации необходимо строго выполнять указания сотрудников МВД и МЧС.