Дмитрий Песков, кадр из видео
Политика

Песков раскрыл главную тему трехсторонних переговоров по Украине

Алексей Самохин
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Трехсторонние переговоры по Украине будут посвящены вопросам безопасности и гарантиями для сторон. Подробности участники обсудят за закрытыми дверями, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

По словам представителя Кремля, главной темой встречи станут механизмы обеспечения безопасности.

«Будет посвящено вопросам безопасности, обеспечения безопасности, гарантий безопасности сторон. Детали, разумеется, все будут обсуждаться за закрытыми дверями», — заявил Песков.

Он также прокомментировал совпадение дат переговоров по Украине и выборов в США. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что между этими событиями нет никакой связи.

«Нет, никоим образом», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Об этом сообщает ТАСС.

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