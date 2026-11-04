В Рязани пройдет ярмарка в пользу нуждающихся семей

Приход собора благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба в Рязани приглашает всех желающих на благотворительную ярмарку, которая состоится 7 ноября 2026 года. Мероприятие пройдет с 9:30 до 11:30 и станет настоящим праздником творчества, милосердия и единения, сообщает Рязанская епархия.

На ярмарке будут представлены уникальные изделия, созданные с любовью и заботой. Свои работы покажут воспитанники воскресной школы Борисо-Глебского собора и педагоги добровольческого движения «Дорогою Добра» из детского сада №115 Рязани.

Посетители смогут приобрести красивые сувениры и полезные в быту поделки, каждая из которых хранит тепло детских рук и доброту взрослых наставников.

Все средства, вырученные от продажи изделий, будут направлены на поддержку малоимущих семей Рязани.