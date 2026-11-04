Фото: администрация Рязани
Общество

Бюст Александра Пушкина открыли на обновлённом бульваре в Рязани

Анастасия Мериакри
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В Рязани состоялось торжественное открытие бюста великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Памятник появился на бульваре, носящем его имя, после масштабного благоустройства территории, которое велось с 2022 года.

Обновление бульвара Пушкина стало возможным благодаря областной программе поддержки местных инициатив. Над концепцией работали представители органов власти, профессиональные архитекторы, общественные деятели и сами жители города, чьи пожелания были учтены при разработке проекта.

Значительный вклад в реализацию благоустройства внёс депутат Рязанской городской Думы Сергей Ерёмин, поддержавший инициативу горожан.

В ходе работ на бульваре появились новые прогулочные дорожки, было проведено озеленение, установлены декоративные вазоны и современное освещение. Территория превратилась в комфортное общественное пространство, где приятно проводить время жителям всех возрастов.

Бюст установили благодаря инициативе и финансовой поддержке мецената А. В. Бабурина, Общественного фонда «Служу Отечеству», депутата городской Думы Елены Волковой и других партнёров проекта.

На открытии памятника собрались представители власти, общественности и культуры. В числе почётных гостей присутствовали депутат Государственной Думы Лиана Пепеляева, заместитель главы администрации Рязани Екатерина Зимина, депутат Рязанской городской Думы Елена Волкова, член Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Арсен Бабурин и председатель фонда «Служу Отечеству» Александр Мирзоян.

Особую атмосферу мероприятию придали его юные участники — студенты Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина и учащиеся школы №44. Именно они вместе с жителями города стали первыми, кто возложил живые цветы к подножию монумента.

Церемония открытия превратилась в настоящий праздник русской культуры. В концертной части прозвучали бессмертные стихи Александра Пушкина, а рядом с памятником развернулась библиотечная выставка, посвящённая творчеству великого поэта.

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