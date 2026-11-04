Названа причина смерти заслуженного артиста Владимира Григорьева

Стала известна причина смерти заслуженного артиста России Владимира Григорьева. По информации, предоставленной РИА Новости его окружением, актер скончался во вторник, 3 ноября, в возрасте 74 лет от острой сердечной недостаточности.

«У него была острая сердечная недостаточность», — сказала собеседница агентства.

Владимир Григорьев родился 26 августа 1952 года в Волгограде. Его профессиональный путь тесно переплелся с Московским драматическим театром имени А.С. Пушкина. Уже на выпускном курсе ГИТИСа, в 1975 году, он дебютировал в спектакле «Разбойники» по приглашению режиссера Алексея Говорухо.

В день получения диплома молодой артист уже был на гастролях вместе с труппой, начав тем самым свою долгую и преданную службу этой сцене, которая продолжалась более 50 лет. За годы своей плодотворной работы Владимир Григорьев создал множество ярких и глубоких сценических образов, ставших значимой частью истории Театра Пушкина.

Среди ролей на сцене Театра Пушкина — Роллер в «Разбойниках», Шансонье в спектакле «Блэз», Попугай в «Острове сокровищ», Инквизитор в «Жанне Д’Арк», Антонио в «Великой магии» и другие. Каждый из этих персонажей был воплощен с мастерством, харизмой и глубокой любовью к своему делу.